Banco Industrial premia a clientes con viaje al concierto de Dua Lipa

  • Por Redacción comercial
17 de octubre de 2025, 08:46
(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Banco Industrial anunció a los ganadores de la promoción "Concierto Dua Lipa con Tarjetas Bi Visa 2025", mediante la cual los tarjetahabientes Bi Visa alcanzaron una racha plus con 15 consumos válidos durante agosto o septiembre.

Los ganadores podrán disfrutar de un paquete doble todo pagado el cual cubre el concierto en Buenos Aires, Argentina, con entradas y logística, para asistir al espectáculo del Radical Optimism Tour de Dua Lipa, experiencias gastronómicas y culturales en el viaje.

Uno de los ganadores con su acompañante, quienes asistirán al espectáculo del Radical Optimism Tour de Dua Lipa. (Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

La promoción estuvo activa del 4 de agosto al 30 de septiembre de 2025 y participaban las tarjetas Crédito y Débito Bi Visa cumpliendo con los términos establecidos: 15 transacciones válidas en cualquiera de los meses mencionados y haberse registrado a través de unicostarjetasbi.com.

Banco Industrial invita a los tarjetahabientes Bi a seguir participando en sus promociones y aprovechar todos los beneficios disponibles. Para conocer más sobre los próximos eventos, pueden visitar unicostarjetasbi.com.

