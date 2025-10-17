Banco Industrial premia a clientes con viaje al concierto de Dua Lipa

Banco Industrial anunció a los ganadores de la promoción "Concierto Dua Lipa con Tarjetas Bi Visa 2025", mediante la cual los tarjetahabientes Bi Visa alcanzaron una racha plus con 15 consumos válidos durante agosto o septiembre.
Los ganadores podrán disfrutar de un paquete doble todo pagado el cual cubre el concierto en Buenos Aires, Argentina, con entradas y logística, para asistir al espectáculo del Radical Optimism Tour de Dua Lipa, experiencias gastronómicas y culturales en el viaje.
La promoción estuvo activa del 4 de agosto al 30 de septiembre de 2025 y participaban las tarjetas Crédito y Débito Bi Visa cumpliendo con los términos establecidos: 15 transacciones válidas en cualquiera de los meses mencionados y haberse registrado a través de unicostarjetasbi.com.
Banco Industrial invita a los tarjetahabientes Bi a seguir participando en sus promociones y aprovechar todos los beneficios disponibles. Para conocer más sobre los próximos eventos, pueden visitar unicostarjetasbi.com.