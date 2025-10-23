Banco Industrial y Visa lanzan “Kunsigue tu pase al Mundial”

Banco Industrial, Visa y el Taier DDB Centro presentaron "Kunsigue tu pase al Mundial", una campaña que une humor, fútbol y creatividad para invitar a los guatemaltecos a participar por experiencias mundialistas.
El protagonista es Sergio "el Kun" Agüero, ex futbolista y creador de contenido, quien invita a los tarjetahabientes Visa de Banco Industrial a participar por viajes, entradas y premios relacionados con la próxima Copa del Mundo.
Inspirada en el nombre del exjugador, la campaña busca "kunectar" emocionalmente con los fans del fútbol, haciendo de cada compra con Tarjetas Bi Visa una oportunidad de "kunseguir" algo grande. A lo largo de la promoción, el Kun protagoniza piezas audiovisuales en las que se muestra en su entorno cotidiano, relatando la dinámica con su estilo característico.
Los participantes podrán registrarse en una plataforma digital diseñada especialmente para esta promoción, donde acumularán puntos para optar a paquetes para la final del Mundial, más de 400 entradas a partidos y premios instantáneos.
La campaña estará vigente de octubre de 2025 a abril de 2026, con presencia en medios masivos, redes sociales y plataformas digitales.
"Kunsigue tu pase al Mundial" demuestra cómo una idea creada en Guatemala puede trascender fronteras y jugar en las grandes ligas del marketing global.