Banco Promerica reconoce a clientes con 30 minutos de compras

-

Por tercer año consecutivo, Banco Promerica llevó a cabo la premiación de su promoción de tarjetas de crédito y débito "¡Corre por lo que más quieras!", donde 50 clientes ganadores participaron por la oportunidad de llevarse hasta 25 mil quetzales en compras en 30 minutos.

La actividad reunió a familiares y acompañantes que celebraron junto a los participantes mientras cumplían el reto de compra.

“Compré más de lo que tenía planeado y me llena de alegría poder compartirlo con mi familia y amigos. Los animo a seguir utilizando sus tarjetas para participar.” Uno de los ganadores.

La promoción estuvo vigente del 1 de junio al 31 de julio de este año. Participaron automáticamente todos los tarjetahabientes Promerica Visa que realizaron consumos iguales o mayores a 200 quetzales.

Además, quienes solicitaron su tarjeta de crédito o cuenta de efectivo por medio de Banca Móvil y efectuaron su primera compra de 200 quetzales o más, recibieron cuatro oportunidades adicionales para participar.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Con esta iniciativa, Banco Promerica reconoce la fidelidad de sus clientes y refuerza su compromiso de generar experiencias cercanas a través de sus promociones.