Banco Promerica reconoce a clientes con 30 minutos de compras

Por tercer año consecutivo, Banco Promerica llevó a cabo la premiación de su promoción de tarjetas de crédito y débito "¡Corre por lo que más quieras!", donde 50 clientes ganadores participaron por la oportunidad de llevarse hasta 25 mil quetzales en compras en 30 minutos.
La actividad reunió a familiares y acompañantes que celebraron junto a los participantes mientras cumplían el reto de compra.
La promoción estuvo vigente del 1 de junio al 31 de julio de este año. Participaron automáticamente todos los tarjetahabientes Promerica Visa que realizaron consumos iguales o mayores a 200 quetzales.
Además, quienes solicitaron su tarjeta de crédito o cuenta de efectivo por medio de Banca Móvil y efectuaron su primera compra de 200 quetzales o más, recibieron cuatro oportunidades adicionales para participar.
Con esta iniciativa, Banco Promerica reconoce la fidelidad de sus clientes y refuerza su compromiso de generar experiencias cercanas a través de sus promociones.