Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Bancos y entidades financieras permanecerán cerradas el lunes 15 de septiembre

  • Por Susana Manai
11 de septiembre de 2025, 09:38
La Superintendencia de Bancos permanecerá cerrada el lunes 15 de septiembre. (Foto ilustrativa: istock)

La Superintendencia de Bancos permanecerá cerrada el lunes 15 de septiembre. (Foto ilustrativa: istock)

Las agencias disponibles durante el asueto podrán consultarse desde el sitio web

TE PUEDE INTERESAR: ¿En dónde están los billetes conmemorativos de Q1? 

La Superintendencia de Bancos (SIB) informó que la Junta Monetaria autorizó a los bancos, sucursales y agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, compañías almacenadoras, casas de cambio y microfinancieras a cerrar el lunes 15 de septiembre, día del Aniversario de la Independencia.

Cada entidad tiene la discreción de ofrecer servicios mediante agencia, ventanilla especial u otro mecanismo que considere adecuado.

Asimismo, anunció que el listado de agencias que operarán con servicio especial durante el asueto estará disponible a partir del viernes 12 de septiembre en el sitio web oficial: www.sib.gob.gt. 

(Imagen: SIB)
(Imagen: SIB)

La Superintendencia de Bancos también comunicó que sus oficinas permanecerán cerradas el lunes 15 de septiembre.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar