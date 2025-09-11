Bancos y entidades financieras permanecerán cerradas el lunes 15 de septiembre

Las agencias disponibles durante el asueto podrán consultarse desde el sitio web
La Superintendencia de Bancos (SIB) informó que la Junta Monetaria autorizó a los bancos, sucursales y agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, compañías almacenadoras, casas de cambio y microfinancieras a cerrar el lunes 15 de septiembre, día del Aniversario de la Independencia.
Cada entidad tiene la discreción de ofrecer servicios mediante agencia, ventanilla especial u otro mecanismo que considere adecuado.
Asimismo, anunció que el listado de agencias que operarán con servicio especial durante el asueto estará disponible a partir del viernes 12 de septiembre en el sitio web oficial: www.sib.gob.gt.
La Superintendencia de Bancos también comunicó que sus oficinas permanecerán cerradas el lunes 15 de septiembre.