Bancos y entidades públicas suspenderán labores el lunes 20 de octubre

Los trámites electrónicos del Renap y las emergencias del IGSS estarán disponibles con normalidad.

La Superintendencia de Bancos (SIB) informó sobre el cierre de los bancos, sucursales y agencias bancarias, así como de sociedades financieras, compañías de seguros, almacenadoras, casas de cambio y microfinancieras el lunes 20 de octubre, fecha que corresponde al asueto por el Aniversario de la Revolución.

Además indicó que cada entidad decidirá si presta servicios por medio de ventanillas especiales o agencias designadas.

El listado de las agencias bancarias que atenderán durante el asueto estará disponible a partir de hoy viernes 17 de octubre en el sitio web www.sib.gob.gt.

Asimismo se informó que la Superintendencia de Bancos también mantendrá cerradas sus oficinas ese día.

Algunas agencias bancarias ofrecerán servicios especiales. (Imagen: SIB)

Por su parte, el Registro Nacional de las Personas (Renap) anunció el cierre de sus oficinas a nivel nacional durante el mismo día, no obstante, los servicios electrónicos seguirán habilitados en el portal eportal.renap.gob.gt y en la aplicación móvil RENAP SE, donde los usuarios pueden tramitar certificaciones y otros documentos.

Noche del DPI

Además, el Renap informó que las labores se reanudarán el martes 21 de octubre en horario regular donde cinco oficinas del país tendrán jornada extendida hasta las 19:00 horas como parte de la actividad "Noche de DPI".

Asimismo, recordó que la oficina de inscripción de defunciones, ubicada en la Plaza FPK, zona 9 de la capital, continuará atendiendo las 24 horas, los 365 días del año.

Los trámites electrónicos de Renap estarán disponibles con normalidad. (Imagen: Renap)

Por otro lado, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) notificó que el 20 de octubre suspenderá la atención en sus oficinas administrativas y clínicas de consulta externa en todo el país.

Sin embargo, los hospitales, áreas de emergencia y clínicas que operan las 24 horas funcionarán con normalidad.