Bernardo Arévalo nombra a nuevo ministro de Gobernación

Marco Antonio Villeda llega en reemplazo de Francisco Jiménez.

Este viernes 17 de octubre a través de un comunicado oficial, el presidente Bernardo Arévalo, nombró a Marco Antoni Villeda Sandoval, de 53 años, originario de Zacapa, como nuevo ministerio de Gobernación.

"El nuevo titular de la cartera de Gobernación cuenta con una amplia trayectoria y reconocida experiencia en el servicio público, así como un compromiso probado con la integridad, la justicia y la lucha contra la corrupción, atributos fundamentales para alcanzar los objetivos que el Gobierno de la República se ha trazado en cuanto al fortalecimiento institucional y el combate efectivo contra el crimen y la impunidad", dice parte del comunicado.

Asimismo, el mandatario agregó que "el licenciado Villeda Sandoval y el Presidente Bernardo Arévalo acordaron nombrar a Estuardo Roberto Solórzano como viceministro de Seguridad y a Victor Cruz como viceministro de Antinarcóticos".

Este nombramiento se hará efectivo nombramiento se hará efectivo en cuanto se completen las gestiones correspondientes.

El Gobierno de Guatemala informa a la población: pic.twitter.com/bhSRe0i1un — Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) October 17, 2025

Tras la crisis de seguridad por la fuga de 20 privados de libertad del centro penitenciario Fraijanes II, el anterior ministro de Francisco Jiménez presentó su renuncia el pasado 15 de octubre.

Durante de su carrera profesional, Villeda posee una trayectoria como docente universitario y 33 años de experiencia en el sistema de justicia.