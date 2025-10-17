Versión Impresa
Bernardo Arévalo nombra a nuevo ministro de Gobernación

  • Por Maria Fernanda Gallo
17 de octubre de 2025, 11:03
Marco Antoni Villeda Sandoval es el nuevo ministro de Gobernación. (Foto: Achivo/Soy502)

Marco Antonio Villeda llega en reemplazo de Francisco Jiménez.

EN CONTEXTO: Capturan a los padres de "El Inquieto", uno de los 20 reos fugados de Fraijanes II

Este viernes 17 de octubre a través de un comunicado oficial, el presidente Bernardo Arévalo, nombró a Marco Antoni Villeda Sandoval, de 53 años, originario de Zacapa, como nuevo ministerio de Gobernación.

"El nuevo titular de la cartera de Gobernación cuenta con una amplia trayectoria y reconocida experiencia en el servicio público, así como un compromiso probado con la integridad, la justicia y la lucha contra la corrupción, atributos fundamentales para alcanzar los objetivos que el Gobierno de la República se ha trazado en cuanto al fortalecimiento institucional y el combate efectivo contra el crimen y la impunidad", dice parte del comunicado. 

Asimismo, el mandatario agregó que "el licenciado Villeda Sandoval y el Presidente Bernardo Arévalo acordaron nombrar a Estuardo Roberto Solórzano como viceministro de Seguridad y a Victor Cruz como viceministro de Antinarcóticos". 

Este nombramiento se hará efectivo nombramiento se hará efectivo en cuanto se completen las gestiones correspondientes.

Tras la crisis de seguridad por la fuga de 20 privados de libertad del centro penitenciario Fraijanes II, el anterior ministro de Francisco Jiménez presentó su renuncia el pasado 15 de octubre.

Durante de su carrera profesional, Villeda posee una trayectoria como docente universitario y 33 años de experiencia en el sistema de justicia.

El abodado de 53 años que fue nombrado como ministro de Gobernación. (Foto: Archivo/Soy502)
