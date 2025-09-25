Versión Impresa
Banda guatemalteca Legión aparece con nuevo material

  • Por Selene Mejía
25 de septiembre de 2025, 16:29
La banda guatemalteca Legion aparece con nuevo material. (Foto: Oficial)

La banda guatemalteca Legión vuelve a los escenarios con material para sus fans. 

El grupo de pop rock originado en 1996, conocido por sus temas como "Maldita mi Suerte" y "Mi Mariachi" se deja ver con un tema nuevo. 

legion
Foto: Oficial.

Se trata de "Aviones de Papel" el sencillo con el que la los músicos arrancan un nuevo comienzo. 

El tema fue grabado entre México y Guatemala por el productor mexicano Javier Calderón.

legión 2
Foto: Oficial.

El video fue hecho con IA y es la historia que extraña al amor de su vida, a quien no tiene en la actualidad pero sigue extrañando.  

Acerca de Legión

Lanzaron su primer disco "Toda una Propuesta" y posteriormente firmaron con Dideca Internacional para producir los álbumes "LEGIÓN" y "Retro".

