Y ¿Si este es el final? el misterioso mensaje de Viernes Verde

"Viernes Verde" suena fuerte en redes sociales alertando a los fanáticos por nuevo contenido y un inesperado mensaje: ¡un disco inédito!

Desde primeras horas del 30 de julio la banda de rock guatemalteca lanzó "Y si este es el final", su décimo material discográfico con el que celebra 32 años de trayectoria.

Foto: Viernes Verde.

"La espera terminó, acá nuestro nuevo álbum", explica la agrupación, que lanzó meses atrás los sencillos "No queda nada", "No me duelas así" y "Para qué".

Tiene 11 canciones y está disponible en todas las plataformas digitales, entre ellas Deezer y Spotify, además habrá un tiraje limitado de 150 copias en CD, para obtenerlo envía un mensaje directo aquí.

Acerca de "Si este es el final"

El material fue grabado durante un mes, en el estudio de grabación "El Tun", bajo la producción de Dan Roca, la grabación, mezcla y masterización son 100% guatemaltecas.

Como un nostálgico agregado, Mario Villanueva, uno de los miembros fundadores por 22 años, fue parte importante en la composición de las nuevas canciones.

Foto: Mario Villanueva.

Concierto de celebración

Viernes Verde presentará el disco y tirará la casa por la ventana por su 32 aniversario, con un show el 20 de septiembre, a partir de las 7 de la noche, en Rock'ol Vuh, ubicado en la 6ta Avenida 1-32, Zona 1.

La entrada tiene un precio de Q160, el cupo es limitado. Toma nota: no se acepta el ingreso a menores de edad. Ingresa aquí.

Ingresa aquí para escuchar el disco.