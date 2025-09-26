Banda guatemalteca Tijuana Love lanza sencillo

La banda guatemalteca Tijuana Love lanza noticias a sus seguidores: hay nuevo sencillo.
Se trata del tema "Feel Good Contigo" que está disponible en plataformas digitales. Para la banda la canción cuenta con un tono relajado y fresco.
"Un ritmo funky que pone a sacudir cadera y pies, se entrelazan elementos de la música disco de los años 70, sin dejar fuera el beat electrónico y el sabor latino", describen.
Con la voz única de Canche Zarco y el bajo contundente de Pedro González, la canción se nutre de la electrizante rítmica (percusión y beats) de Sami Suarez, quien además enriquece con sintetizadores y sonidos ambiente. En las guitarras, Charly Haze pone de manifiesto su excentricidad y concepción sonora, aportando su estilo único que se entrelazan muy bien con esta banda experimentada. La mezcla y masterización tienen el sello de Franc Castillejos.
Acerca de Tijuana Love
Inició en 2009 y fusiona electro-house y pop con diversos ritmos latinos, logrando un sonido fresco que te invita al baile.
Actualmente está conformado por Rodrigo Zarco, Pedro González, Charly Haze y Sami Suárez. Sus temas han alcanzado primeras posiciones en listados de popularidad:
"Escapemos", "Dentro de ti", "Tuesday Morning", "Love Love Love", "Tell Me Lies", "Criminal", "Te Quedaste" y "Sunday Funday". Sus discos son: Sunset Ceviche Bar (2023); Criminal (2018); Tijuana Love (2012); Tijuana Love Los Remixes(2015).