Bandalos Chinos regresa con un concierto en Guatemala

Bandalos Chinos llegará a Guatemala para contagiar con su sonido único.
Con su característico sonido que fusiona indie pop, rock y tintes de funk,la banda considerada una de las más relevantes de la música alternativa en Latinoamérica pondrá a bailar a los guatemaltecos.
Fecha del show
El espectáculo está programado para el próximo 10 de octubre en el Parque de la Industria, ubicado en la zona 9 a partir de las 8:00 p.m.
Según NiuMark productora del evento, la banda promete una noche cargada de energía, baile, reflexión y nostalgia, presentando lo mejor de su discografía, incluyendo temas de su más reciente producción y éxitos que los han llevado a conquistar escenarios en todo el continente.
"Dije tu nombre", "El club de la montaña", "Chu-chu", "Bailando Lentos", "El verano", e "Isla", son algunos de los tema. "Son un viaje emocional para todos sus fans", se afirma.
Boletos
Las entradas están a la venta en Tickt Live, ingresa aquí.
Precios:
Platea Q.590
General Q.490
*Aplica cargo por servicio Q.35 por boleto
