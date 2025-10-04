Versión Impresa
Bandalos Chinos regresa con un concierto en Guatemala

  • Por Selene Mejía
03 de octubre de 2025, 23:00
La agrupación Bandalos Chinos llega al país. (Foto: Oficial)

Bandalos Chinos llegará a Guatemala para contagiar con su sonido único.

Con su característico sonido que fusiona indie pop, rock y tintes de funk,la banda considerada una de las más relevantes de la música alternativa en Latinoamérica pondrá a bailar a los guatemaltecos.

Fecha del show

El espectáculo está programado para el próximo 10 de octubre en el Parque de la Industria, ubicado en la zona 9 a partir de las 8:00 p.m.

Según NiuMark productora del evento, la banda promete una noche cargada de energía, baile, reflexión y nostalgia, presentando lo mejor de su discografía, incluyendo temas de su más reciente producción y éxitos que los han llevado a conquistar escenarios en todo el continente.

"Dije tu nombre", "El club de la montaña", "Chu-chu", "Bailando Lentos", "El verano", e "Isla", son algunos de los tema. "Son un viaje emocional para todos sus fans", se afirma.

Boletos

Las entradas están a la venta en Tickt Live, ingresa aquí

Precios:

Platea Q.590

General Q.490

*Aplica cargo por servicio Q.35 por boleto

