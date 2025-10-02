Vivi una misteriosa "Noche de leyendas" en el cementerio San Lázaro

Una "Noche de Leyendas" con los personajes icónicos de la tradición oral guatemalteca se vivirá en el Cementerio San Lázaro de Antigua Guatemala.
Se trata de una actividad estremecedora donde recorrerás tumbas coloniales y escucharás las historias de quienes descansan en el lugar, también leyendas de la llorona, el sombrerón, la tatuana y la cigüanaba, entre otros.
La "Noche de Leyendas" es una representación teatral que revive el folclore guatemalteco, más de 20 actores encarnan a esas ánimas en pena que han despertado la curiosidad y el miedo de muchos por generaciones.
La puesta en el cementerio está dirigida por Cicely Sánchez, del grupo "Narraciones del Sereno".
Fecha del evento
Se llevará a cabo los viernes 3, sábado 4, viernes 10 y sábado 11 de octubre a partir de las 06:00 p.m.
Recomendaciones
1. La actividad es al aire libre usa ropa especial para el frío, que sea cómoda para caminar.
2. Lleva zapatos cómodos.
3. Es importante que te presentes puntual, te recomendamos llegar 15 minutos antes del inicio de la actividad.
Costo del ingreso
Adultos: Q50
Niños menores de 10 años: Q30
Aparta tu espacio enviando un mensaje al número de WhatsApp 5200-3339.
