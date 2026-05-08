Remesas a Guatemala suman Q65 mil millones en el primer cuatrimestre de 2026

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El ingreso de divisas por remesas registró un aumento del 10.5% entre enero y abril de 2026, alcanzando un acumulado superior a los Q65 mil millones, según los registros del Banguat.

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El flujo de dinero que los guatemaltecos envían desde el extranjero totalizó Q65,766.4 millones (US$8.431,6 millones) durante los primeros cuatro meses de 2026.

Este monto refleja un crecimiento del 10.5 % en comparación con el mismo período del año pasado, lo que significa que el país percibió Q6,273.5 millones (US$804.3 millones) más respecto a los ingresos en el mismo lapso de 2025.

La banca central mantiene una proyección de crecimiento moderado para el cierre del año, fundamentada en el comportamiento del mercado laboral estadounidense y las políticas migratorias.

El Banguat dio a conocer que mantiene una proyección de crecimiento moderado para el cierre de 2026. (Foto: Archivo/Soy502)

"La estimación de los departamentos técnicos del Banco de Guatemala, desde finales del año pasado, anticipó que las remesas familiares estarían desacelerando este año a un valor central de 5%, ello sobre la base de las políticas antimigratorias del gobierno estadounidense, que propiciaron un envío extraordinario de remesas el año pasado y que se estaría regularizando en el presente año", explicó Álvaro González Ricci, presidente del Banguat.

"Dado lo anterior, no hay cambios al escenario macroeconómico, tomando en consideración que esa fue nuestra estimación original", reiteró González Ricci en referencia a las proyecciones de crecimiento de las remesas para 2026.

Para el cierre de 2026, el Banguat prevé que el ingreso total de remesas alcance los Q209.040,0 millones (US$26.800 millones), lo que consolidaría un crecimiento anual del 5%.

Ingreso de divisas por remesas (2020-2026) Año Ingreso (Millones USD) Ingreso (Millones GTQ) Variación (%) 2020 $11.340,4 Q88.455,1 7.9 % 2021 $15.295,7 Q119.306,4 34.9% 2022 $18.040,3 Q140.714,3 17,9% 2023 $19.804,0 Q154.471,2 9.8% 2024 $21.510,2 Q167.779,5 8.6% 2025 $25.530,2 Q199.135,5 18.7% 2026 (Proyectado) $26.800,0 Q209.040,0 5.0%

Fuente: Banguat

Comportamiento mensual

Durante abril, la recepción de divisas fue de Q16,701.3 millones (US$2,141.2 millones), monto que refleja una disminución del 12.2% en comparación con marzo, mes en el que ingresaron Q19,039.8 millones (US$2,441 millones).

A pesar de esta baja mensual, la cifra de abril de 2026 es un 7.8% mayor a la del mismo mes del año pasado, lo que equivale a una diferencia de Q1,221.4 millones (US$1,56.6 millones).

Inversión y crecimiento

El análisis del Banco Central, en sintonía con organismos internacionales, plantea la necesidad de canalizar estos recursos hacia sectores que generen rentabilidad y empleo.

Diversos estudios indican que el 60% de las remesas se destina al consumo, el 30% a la construcción o mejora de inmuebles y el 10% a la inversión social.

Datos oficiales contabilizan a más de tres millones de guatemaltecos residentes en Estados Unidos, la mayoría en situación irregular.

Estos ciudadanos envían recursos que llegan a 1.7 millones de hogares y tienen incidencia en la economía de siete millones de personas.