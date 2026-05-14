Banguat confía en que el Congreso aprobará prontamente la Ley Antilavado

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El Banguat mantiene el optimismo y por el momento descarta un escenario complicado para Guatemala.

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El vicepresidente del Banco de Guatemala (Banguat), José Alfredo Blanco, aseguró que la institución mantiene la confianza en que el Congreso de la República aprobará próximamente la denominada Ley Antilavado.

La noche del 12 de mayo, durante la última sesión del primer periodo de sesiones ordinarias, el Congreso de la República no logró acuerdos y dejó en pausa la aprobación de la iniciativa que dará vida a la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

Blanco indicó que el escenario que maneja el banco central es que la legislación será aprobada en una sesión extraordinaria, por lo que descartó, de momento, escenarios negativos para el país.

El vicepresidente del Banguat José Alfredo Blanco, señala que esperan que la legislación sea aprobada. (Foto: Banguat / Soy502)

"Tenemos la confianza en que se va a aprobar", afirmó el funcionario al ser consultado sobre las implicaciones que tendría para Guatemala no contar con la actualización de la normativa antilavado.

Lista gris

El vicepresidente del Banguat explicó que, en otros países, la falta de aprobación de este tipo de legislación ha derivado en el ingreso a la denominada "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En palabras del funcionario esta situación que puede provocar "reducción del financiamiento externo y aumento en las tasas de interés", sin embargo, reiteró que ese no es el escenario que contempla actualmente la institución.

"Estamos muy confiados en que en una reunión extraordinaria pueda aprobarse próximamente", expresó el funcionario

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Blanco también señaló que los organismos internacionales esperan que los países mantengan actualizados sus marcos normativos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Aunque insistió en que el banco central no prevé un escenario adverso, reconoció que la percepción de confianza sí podría resentirse ligeramente si la ley continúa sin avanzar.

"Sí, cuando no se actualizan las leyes, la percepción puede afectarse un poco, pero eso no se ha manifestado en el caso de Guatemala", afirmó el también vicepresidente de la Junta Monetaria.

Pese a ello, destacó que actualmente los bonos guatemaltecos mantienen tasas de interés similares a las de países con grado de inversión, lo que, según explicó, "refleja que el mercado internacional no está considerando un deterioro en la percepción de riesgo del país".

El Congreso deberá seguir con la discusión de la Ley Antilavado. (Foto: Archivo / Soy502)

El funcionario también defendió la fortaleza del sistema financiero nacional y aseguró que no existe preocupación dentro del Banguat sobre posibles observaciones internacionales hacia la banca guatemalteca.

"El sistema financiero guatemalteco es sólido, líquido y solvente", indicó Blanco.

Destacó que la banca nacional es una de las más prudentes de la región y que "las entidades financieras continúan tomando medidas para cumplir con los requerimientos internacionales en materia antilavado".

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Respecto de los tiempos de implementación, el vicepresidente del banco central aseguró que aún existe margen suficiente para que Guatemala llegue preparada a la evaluación internacional prevista para febrero de 2027.

Explicó que, una vez aprobada la ley, la Superintendencia de Bancos tendría tres meses para emitir los reglamentos correspondientes, por lo que estimó que estos podrían estar listos alrededor de agosto próximo.

"La evaluación es en febrero del 2027, estamos hablando que por agosto estarían los reglamentos, todavía tenemos tiempo", concluyó el vicepresidente del Banguat.