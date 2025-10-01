Banguat presenta libro para fomentar la educación financiera

-

El Banco de Guatemala en conmemoración del Día del NIño, llevó a cabo una jordana especial dedicada a los más pequeños. En la actividad se presentó el nuevo Librito del Banguat, acerca de la inclusión financiera, alentando a la niñez guatemalteca a planificar sus gastos de forma sencilla y entretenida.

(Fotografía por: Soy 502)

Contando con la presencia de 500 niños, Álvaro Gonzáles, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, hizo entrega del material a los centros educativos que participaron en la actividad, fomentando la educación económica desde temprana edad.

“ La inclusión financiera comienza desde la niñez, por ello, alentamos a cada niño a aprender sobre qué es el dinero, cómo cuidarlo y de qué forma usarlo con responsabilidad. ” Álvaro Gónzales , presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala

Durante la jornada se presentó una obra de teatro, abarcando temas, como: el cuidado del dinero, el uso responsable de redes sociales y phishing, qué es y cómo identificarlo.

Al finalizar la obra, los niños disfrutaron de un área recreativa con inflables, pintacaritas y juegos de feria, junto a sesiones de cuentacuentos en la Biblioteca Central del Banco de Guatemala.

Asimismo, se habilitaron stands educativos sobre ¿qué es el dinero?, ¿qué es el banco central?, mis primeras monedas y ¿qué son los bancos?

“ Anhelamos la educación económica desde una corta edad para que los jóvenes comprendan la importancia del sistema financiero nacional. ” Alvaro Gónzales , presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala

La distribución del Librito del Banguat se dará por medio de las 62 bibliotecas del Banco de Guatemala, buscando instruir a la juventud sobre temas como conceptos básicos del dinero, el ahorro y las funciones de los bancos.