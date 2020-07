Banksy interviene el metro para promover el uso de mascarilla

Banksy irrumpió en el metro de Londres para plasmar un mensaje acerca de la importancia del uso de mascarilla, dirigido a la población británica.

El famoso artista de arte urbano vistió un traje de protección biológica para hacerse pasar por personal de desinfección en el medio de transporte londinense y grafiteó el lugar, además de imprimir sus famosas ratas en las paredes del vagón.



El artista no estaba solo, un usuario del transporte público se encontraba en el área y presenció su trabajo.

“ If you don't mask - you don't get ” Banksy.

"Si no utilizas mascarilla, no lo conseguirás", se lee en el post en el que publicó un video en Instagram, donde grabó la realización de la pieza.

Los pequeños roedores creados por Banksy, portan mascarilla y llevan jabón para manos.

El vídeo termina con la frase que escribió en la puerta: "I get lockdown, but I get up again" (he sido confinado, pero me levanto de nuevo).

Esta no es la primera intervención de Banksy durante la pandemia. El artista publicó en su cuenta de Instagram una obra hecha en su propio baño y a la que añadió el comentario “My wife hates it when I work from home” (mi mujer odia que trabaje desde casa). También publicó la imagen de un niño que deja en la papelera a los clásicos superhéroes del cómic y juega con una enfermera.

La obra no duró mucho, pues el Daily Mail publicó que un empleado de limpieza del metro la eliminó debido a la "estricta política antigrafiti", del Transport of London.

Las autoridades incluso invitaron a la estrella grafitera a recrear su mensaje en otro lugar: "Apreciamos el sentimiento de alentar a las personas a usar mascarilla, lo que está haciendo la gran mayoría de los clientes en nuestra red. Nos gustaría ofrecer a Banksy la oportunidad de hacer una nueva versión de su mensaje para nuestros clientes, en una ubicación adecuada".

Joey Syer, cofundador de MyArtBroker.com opinó que podría haber sido una de las piezas más valiosas, debido a su tamaño y al momento en que fue creada, en plena pandemia de coronavirus.

