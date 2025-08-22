Banrural anuncia a los primeros ganadores de viaje a Miami

La promoción, que por segundo año consecutivo premia la preferencia y fidelidad de los clientes, ofrece un total de seis experiencias y recientemente Banrural anunció a los primeros cuatro tarjetahabientes que ganaron paquetes VIP dobles para viajar a Miami, Florida y disfrutar en vivo de un partido del Inter Miami CF.
El primer sorteo de la promoción "Mira al Inter Miami CF, gracias a Visa y Banrural", realizado el 7 de julio de 2025, eligió a Gerardo Roldán y Zoila Cac, quienes asistieron el pasado 26 de julio al encuentro Inter Miami CF vs FC Cincinnati. Ambos vivieron cuatro días de fútbol y entretenimiento que incluyeron:
- Boletos VIP con acceso al precalentamiento
- Tour exclusivo por el estadio
- Cuatro días y tres noches de hospedaje en hotel cuatro estrellas
- Un artículo autografiado por un jugador del Inter Miami CF
El segundo sorteo, celebrado el 7 de agosto de 2025, dio como ganadores a Pedro Monterroso y Abner Morán, quienes viajarán próximamente para presenciar el partido Inter Miami CF vs D.C. United el 20 de septiembre.
Aún quedan oportunidades para ganar
El último sorteo se llevará a cabo el 2 de septiembre de 2025, donde se definirán los últimos dos ganadores de la promoción. Cada paquete incluye boleto aéreo, hospedaje, traslados, tour en el estadio, acceso al calentamiento previo y artículos exclusivos.
Para participar y conocer más detalles de la promoción, visita www.tarjetasbanrural.com o consulta en cualquier agencia Banrural en todo el país.