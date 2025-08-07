Bantrab anuncia los detalles de la Vuelta Femenina 2025

El Grupo Financiero Bantrab anunció su presencia en la vigésima tercera edición de la Vuelta Femenina, siendo nuevamente patrocinador oficial.
La actividad se llevará a cabo del 14 al 17 de agosto, con la participación de más de 70 ciclistas nacionales e internacionales.
La competencia, inscrita en el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) con categoría 2.2, recorrerá cuatro etapas en la región Sur Occidente del país. La organización está a cargo de la Federación de Ciclismo de Guatemala.
Además de apoyar la carrera, Bantrab impulsará una serie de capacitaciones integrales del 11 al 14 de agosto y actividades recreativas para niñas y niños en las zonas de meta. Asimismo, como parte del programa Mujeres Líderes de Bienestar se estarán entregando reconocimientos a quienes con su ejemplo y liderazgo contribuyen el desarrollo del país.
Ademas, se anunció que Seguros Bantrab se suma a la iniciativa brindando polizas de seguro a las ciclistas, equipos técnicos y periodistas que cubren el evento. Esta acción está alineada a su estrategia de fomentar la cultura de prevención y dar vida a su eslogan: "Lo seguro es Seguros Bantrab".
Las etapas de la 23 Vuelta Femenina son:
- Etapa I - jueves 14 de agosto: Santa Apolonia - Tecpán - Pueblo Real - Patzicía - Gasolinera Puma La Pinada (5 vueltas) - Tecpán - Santa Apolonia / Distancia: 92 km.
- Etapa II - viernes 15 de agosto: San Juan Argueta - El Novillero - Gasolinera Don Arturo - Entrada a San Juan (5 vueltas) - San Juan Argueta / Distancia: 110.3 km.
- Etapa III - sábado 16 de agosto: Circuito (9 vueltas) en Autopista Los Altos, Quetzaltenango / Distancia: 88.2 km.
- Etapa IV - domingo 17 de agosto: Retalhuleu - El Zarco - San Martín - Santa María de Jesús - El Túnel - Zunil - Cantel - Quetzaltenango / Distancia: 59 km
Equipos nacionales
- Asociación de San Marcos - Quici Sportif
- Asociación de Chimaltenango
- Eles Team
- Macizo Banrural
- Asociación de Sololá - Intercop RL
Equipos extranjeros
- PatoBike - BMC
- Team Gesprom
- Azteca Cycling Enrollment
- Tag Race Team
- Selección de Costa Rica
- Selección de Honduras
- Selección de Rep. Dominicana