Bantrab anuncia el patrocinio de la Liga Nacional de Fútbol Femenino

-

Como parte de su visión de bienestar y desarrollo social, Bantrab anunció el patrocinio oficial de la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Guatemala.

El patrocinio de la ahora Liga Femenina Bantrab se estructura en cuatro pilares para promover oportunidades reales para las futbolistas y sus comunidades. Así como impulsar el involucramiento de nuevas generaciones en el deporte y desarrollo del país.

“ Esta alianza también busca impulsar el deporte en los más pequeños, quienes son el futuro del país. Para que los niños y niñas vean que el deporte nos une, nos forma y nos inspira. ” Jesús Pineda , gerente de Clústeres Estratégicos de Bantrab.

Pilares de la Liga Femenina Bantrab

⁠Fuerzas básicas, destinando recursos para academias de fútbol y procesos formativos. Desarrollo y educación, a través de educación financiera, salud preventiva, cursos, talleres, programas de inglés y becas de estudio. Pilar financiero, con acceso a productos como ahorro, seguros, tarjetas de crédito y BanConsejos. Impacto social, fomentando la integración social, los valores, el movimiento no racismo, no violencia; la cultura de reconocimiento y la formación deportiva.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Como parte de este enfoque integral, el patrocinio se articula con el programa Mujeres Líderes de Bienestar, mediante el cual Bantrab promueve la inclusión, el empoderamiento y el bienestar integral de las mujeres, brindando oportunidades de desarrollo, asistencias médicas, psicológicas y nutricionales sin costo, acceso a talleres y capacitaciones, experiencias de comunidad y soluciones financieras diseñadas para ellas y sus familias.

La identidad visual de la Liga Femenina Bantrab mantiene coherencia con la Liga Bantrab, incorporando el magenta como color central, uno de los tonos institucionales que representa la pasión, la energía y el compromiso con la equidad, valores que reflejan el ADN de Bantrab y su forma de hacer banca con propósito.