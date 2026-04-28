Bantrab celebra a los trabajadores guatemaltecos

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En el marco de la celebración de sus 60 años de servir al trabajador guatemalteco, el Banco de los Trabajadores (Bantrab) presentó la agenda de iniciativas que ha preparado para el mes del trabajo.

Durante mayo se llevarán a cabo ferias de oportunidades de empleo, asesorías financieras, entregas de reconocimientos, generando bienestar a los guatemaltecos.

Bantrab inició funciones el 1 de octubre de 1965, gracias a los aportes de miles de trabajadores y seis décadas después, reafirma su esencia: "creer en el valor de las personas y su trabajo; siendo su propósito el bienestar y futuro de los guatemaltecos".

Cinco iniciativas para celebrar al guatemalteco trabajador

1. Cartas de reconocimiento (5 de mayo)

Miembros del equipo de Bantrab saldrán a las calles para entregar cartas de reconocimiento al trabajador guatemalteco en puntos de alto tránsito de la Capital, como: CENMA, Sexta Avenida, zona 1; Renap Roosevelt, zona 9 y Plaza Barrios.

La iniciativa se replicará en Quetzaltenango, Cobán y Zacapa.

2. Mil medallas de reconocimiento (11 al 29 de mayo)

Se entregarán medallas en los 184 Centros de Negocios del banco a nivel nacional, como un símbolo tangible que el trabajador podrá llevar a casa.

3. Actividades comerciales y de asesoría financiera (4 al 29 de mayo)

Bantrab realizará 440 eventos en sus Centro de Negocio para acercar al trabajador soluciones financieras pensadas para su realidad.

4. Tres Ferias Regionales del Trabajador

Durante dos días, en cada región del país, el banco pondrá a disposición sus stands de productos en ahorro, préstamos, tarjetas, remesas y seguros.

También estarán brindando información sobre sus programas sociales, como: BanConsejos, GuateAprende, Mujeres Líderes de Bienestar, Bienestar Mayor, Clúster Deportivo y Clúster de Salud.

5. Ferias PIACE (28 al 29 de mayo)

Se atenderán por invitación a 7 mil 200 clientes del Programa Integral de Atención para Clientes Especiales en una experiencia familiar y recreativa.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Oportunidades Laborales y Vinculación con la Academia

Eventos de Reclutamiento en cinco Centros de Negocios en la 7a avenida de la zona 9, Portales, Centra Sur en zona 1 y Santa Catarina Pinula.

Feria de Empleo Bantrab con tres ediciones:

Parque de la Industria el 7 de mayo Salón Nij, Quetzaltenango el 12 de mayo Salón Usos Múltiples, Cobán el 26 de mayo

Gira Universitaria de Empleabilidad y Bienestar Laboral en 10 universidades.

Galardón al Trabajador 2026

La iniciativa más emblemática del banco durante el Mes del Trabajo es el Galardón al Trabajador. En el marco del 60 aniversario, Bantrab estará otorgando este reconocimiento a 375 hombres y mujeres por su desempeño y su espíritu de servicio.

315 estatuillas plateadas: Entregadas en once galas: Cuatro en la Región Nororiente; cuatro en Suroccidente; dos en la Región Metropolitana; y por primera vez, una gala internacional en Providence, Rhode Island, para reconocer a los guatemaltecos que aportan desde el extranjero.

60 estatuillas doradas "Edición 60 años": Una distinción que se entregará por esta ocasión, en la Gran Gala, llevándose a cabo el 28 de mayo, para quienes representan el alma de Bantrab a lo largo de seis décadas.

“ El Mes del Trabajo es una fecha que, para nosotros en Bantrab, siempre ha sido el corazón de nuestro calendario ” Fernando García , director de la División Comercial de Bantrab.

Las iniciativas por el Mes del Trabajo se estarán llevando a cabo en distintos puntos del país. La información detallada de cada actividad estar disponible en las redes sociales y en la página web de Bantrab.