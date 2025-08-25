Bantrab entrega el Galardón al Trabajador a la Selección Nacional

Luego de presentar su nuevo movimiento, "Hoy y Siempre, Solo con la Nuestra", Bantrab invitó a todo el equipo de la Selección Nacional de fútbol a disfrutar de una cena, como parte de ese apoyo previo a iniciar los juegos para la clasificación del mundial.
Durante el evento el grupo financiero hizo entrega del Galardón al Trabajador a los jugadores y equipo técnico, honrando su labor como representantes del país dentro de la cancha.
Además, Bantrab hizo entrega de otros premios, como: ipads, monopatines y un carro nuevo 2025.
Hoy y Siempre, Solo con la Nuestra
"Hoy y Siempre, Solo con la Nuestra", es el nuevo movimiento que motiva a apoyar a la Selección Nacional durante la eliminatoria hacia el Mundial 2026. Fortaleciendo la identidad y avivando la pasión por el deporte.
El grupo financiero ha creado experiencias y productos que acercará a sus clientes más al fútbol guatemalteco, estos son: Préstamo Bantrab, Tarjeta de Crédito Selección Nacional, Tarjeta de Débito Mi Selección y Ahorro Solo con la Nuestra.
Esta campaña también es un mensaje a la Selección de Fútbol de Guatemala, para hacerles saber que los guatemaltecos creen en ellos y que hay niños que sueñan con ser futbolistas.