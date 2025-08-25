Bantrab entrega el Galardón al Trabajador a la Selección Nacional

-

Luego de presentar su nuevo movimiento, "Hoy y Siempre, Solo con la Nuestra", Bantrab invitó a todo el equipo de la Selección Nacional de fútbol a disfrutar de una cena, como parte de ese apoyo previo a iniciar los juegos para la clasificación del mundial.

Durante el evento el grupo financiero hizo entrega del Galardón al Trabajador a los jugadores y equipo técnico, honrando su labor como representantes del país dentro de la cancha.

Además, Bantrab hizo entrega de otros premios, como: ipads, monopatines y un carro nuevo 2025.

“ El Galardón al Trabajador es la máxima distinción que nosotros como Bantrab entregamos, darlo a nuestra Selección de Fútbol es reconocer esa perseverancia dentro y fuera de la cancha ” Jesús Pineda , gerente de Clústeres Estratégicos de Bantrab.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Hoy y Siempre, Solo con la Nuestra

"Hoy y Siempre, Solo con la Nuestra", es el nuevo movimiento que motiva a apoyar a la Selección Nacional durante la eliminatoria hacia el Mundial 2026. Fortaleciendo la identidad y avivando la pasión por el deporte.

El grupo financiero ha creado experiencias y productos que acercará a sus clientes más al fútbol guatemalteco, estos son: Préstamo Bantrab, Tarjeta de Crédito Selección Nacional, Tarjeta de Débito Mi Selección y Ahorro Solo con la Nuestra.

Esta campaña también es un mensaje a la Selección de Fútbol de Guatemala, para hacerles saber que los guatemaltecos creen en ellos y que hay niños que sueñan con ser futbolistas.