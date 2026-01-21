Bantrab impulsa la salud preventiva con seminario deportivo

-

En el marco de la conmemoración de sus 60 años, Bantrab continúa desarrollando acciones enfocadas en el bienestar integral de los guatemaltecos, a través de iniciativas que abordan la salud, el deporte y la educación como parte de la Estrategia de Bienestar del Grupo Financiero.

Como parte de este enfoque, Bantrab y Seguros Bantrab realizaron el seminario "El rol de la nutrición en el deporte", dirigido a clubes deportivos, academias de ciclismo y fútbol, así como a aliados estratégicos. El objetivo fue compartir información científica y práctica que contribuya al rendimiento deportivo y a la salud de los atletas.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

La actividad se desarrolló bajo el Pilar Social y de Desarrollo de la Estrategia de Bienestar Bantrab, que impulsa acciones orientadas a la prevención, los estilos de vida saludables y el desarrollo humano, en línea con su propósito institucional: "Creemos en el valor de las personas y su trabajo; nuestro propósito es su bienestar y su futuro".

El seminario contó con la participación de los doctores Yumaira Chacón e Iñigo Pérez, especialistas internacionales en nutrición y deporte, quienes impartieron cuatro conferencias centradas en la relación entre alimentación, ejercicio y recuperación muscular.

Durante la jornada se abordaron temas como la hidratación y los factores que influyen en el equilibrio hídrico, el papel de los electrolitos y carbohidratos durante la actividad física, la importancia de una nutrición planificada para mejorar los resultados del ejercicio y la recuperación, así como estrategias nutricionales que favorecen la salud muscular más allá del consumo de proteína.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Con este tipo de espacios, Bantrab refuerza su visión de que el bienestar se construye desde distintas dimensiones, mientras que Seguros Bantrab impulsa una cultura de prevención orientada al acompañamiento de los guatemaltecos en su desarrollo personal y profesional.