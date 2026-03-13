Temblor de 4.4 sorprende a guatemaltecos la tarde de este viernes

El movimiento telúrico fue sensible en la parte sur del territorio guatemalteco.
OTRAS NOTICIAS: Violencia en zona 3: Una mujer resulta herida tras ataque armado
Un temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 13:36 horas de este viernes 13 de marzo.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 4.4.
La región en donde se registró el epicentro fue en el Océano Pacífico, en las costas de Escuintla.
La profundidad del mismo ocurrió a 63.50 kilómetros, según el Insivumeh.