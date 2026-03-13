Temblor de 4.4 sorprende a guatemaltecos la tarde de este viernes

SISMO REGISTRADO

Región epicentral: OCÉANO PACÍFICO COSTAS DE ESCUINTLA

13 de marzo de 2026. 13:36:27 hrs.

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