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Temblor de 4.4 sorprende a guatemaltecos la tarde de este viernes

  • Por Geber Osorio
13 de marzo de 2026, 13:58
El sismo fue sensible en parte sur del territorio guatemalteco. (Foto: archivo/Soy502)

El sismo fue sensible en parte sur del territorio guatemalteco. (Foto: archivo/Soy502)

El movimiento telúrico fue sensible en la parte sur del territorio guatemalteco.

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Un temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 13:36 horas de este viernes 13 de marzo.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 4.4.

La región en donde se registró el epicentro fue en el Océano Pacífico, en las costas de Escuintla.

La profundidad del mismo ocurrió a 63.50 kilómetros, según el Insivumeh.

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