¡Protégete! Alta radiación solar para este sábado 14 de marzo

Por la tarde se esperan lluvias, pero durante la mañana habrá un sol intenso.
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Este sábado 14 de marzo amanecerá con neblina sobre el Occidente y Franja Transversal del Norte.
Se prevén heladas meteorológicas en las zonas más altas del país.
Sin embargo, habrá pocas nubes, por lo que se espera alta radiación solar en todo el territorio nacional.
Por la tarde, debido al ingreso de humedad, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) espera lluvias acompañadas de actividad eléctrica, sobre todo en Bocacosta, Occidente, Sur del Atiplano Central y sur de Petén.
La noche y madrugada estarán frías.