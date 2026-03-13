La Curacao llega al Centro Comercial Santa Clara en Villa Nueva

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Con el objetivo de estar cada vez más cerca de sus clientes y responder a la creciente demanda de tecnología y entretenimiento, La Curacao anuncia la apertura de su nuevo kiosco en el primer nivel del Centro Comercial Santa Clara, en Villa Nueva.

Este nuevo espacio ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de compra práctica, ágil y especializada en tecnología.

Los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de productos, entre ellos: telefonía móvil, equipos de cómputo, tablets, audífonos, consolas gaming, videojuegos, drones y más.

“ La apertura de este Kiosco forma parte de la estrategia de expansión de La Curacao en puntos estratégicos, facilitando el acceso a productos tecnológicos de alta demanda ” Juan Manuel de León , gerente de Mercadeo de Grupo Unicomer de Guatemala.



Como parte de la celebración de apertura, La Curacao ofrecerá durante la semana inaugural un 10% de descuento en la categoría de gaming y consolas, además de promociones especiales en el resto de categorías disponibles en el kiosco.

Asimismo, los clientes podrán aprovechar facilidades de crédito de hasta 24 meses plazo, reafirmando el compromiso de la marca de brindar soluciones accesibles y adaptadas a las necesidades de cada persona.