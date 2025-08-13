Bantrab impulsa el Training Day 2025 como patrocinador oficial

-

El próximo 4 de septiembre se llevará a cabo Training Day 2025. Esta será la treceava edición del evento, el cual tendrá como ejes principales el desarrollo de negocios, la innovación y la tecnología.

Bajo el lema "Moonshot", la agenda de este año buscará inspirar a los participantes a explorar decisiones exponenciales e innovación sostenible. El encuentro reunirá a más de 2,500 asistentes y 60 empresas, e incluirá conferencias, paneles, activaciones de marca y espacios de networking B2B.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Entre los ponentes confirmados se encuentran Arturo Castro, actor guatemalteco en Hollywood; Matías Loyato, con experiencia en Rappi; y Alberto Busquet, coach de resiliencia, entre otros.

Este año, Bantrab se suma como patrocinador oficial en la modalidad Powered by, en el marco de su Estrategia de Bienestar. Desde sus tres pilares institucionales, Financiero, Social y de Desarrollo, y Digital.

“ Grupo Financiero impulsa productos y soluciones personalizadas, programas comunitarios y herramientas tecnológicas como App Bantrab y YoLo para promover la inclusión financiera. ” Carlos Carías , director de mercadeo y comunicación para grupo financiero Bantrab.

Adicional, sus tarjetahabientes de crédito o débito, pueden obtener un 25% de descuento para que puedan asistir al evento.

Los asistentes podrán conocer perspectivas integrales sobre el cambio, así como oportunidades para ampliar su red de contactos y explorar nuevas alianzas.

Las entradas ya están disponibles en winverz.com/TD. Para mas información del evento y conocer a los exponentes, @trainingdaygt.