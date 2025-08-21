Bantrab invita a estar Hoy y Siempre, Solo con la Nuestra

-

Con su nueva campaña, Bantrab invita a los guatemaltecos a guardar las camisolas de otros equipos y acompañar al azul y blanco con orgullo.

"Hoy y Siempre, Solo con la Nuestra", es el nuevo movimiento que motiva a apoyar a la Selección Nacional durante la eliminatoria hacia el Mundial 2026. Fortaleciendo la identidad y avivando la pasión por el deporte.

El Grupo Financiero ha creado experiencias y productos que acercará a sus clientes más al fútbol guatemalteco, estos son: Préstamo Bantrab, Tarjeta de Crédito Selección Nacional, Tarjeta de Débito Mi Selección y Ahorro Solo con la Nuestra.

A través de estos productos los guatemaltecos tendrán la oportunidad de obtener:

Viajes dobles para Panamá y El Salvador

Ganar una de las 100 camisolas oficiales de la Selección Nacional

Obtener una de las más de 100 entradas a juegos locales

Televisores y laptops

“ Desde nuestra Estrategia de Bienestar, bajo nuestro pilar Social y de Desarrollo, apoyamos el deporte, como el trabajo, transforma vidas ” José Antonio Roca , gerente general de Bantrab.

Esta campaña también es un mensaje a la Selección de Fútbol de Guatemala, para hacerles saber que los guatemaltecos creen en ellos y que hay niños que sueñan con ser futbolistas.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Cada gol es un sueño cumplido

Como parte de este nuevo movimiento, Bantrab se ha comprometido a que por cada gol que anote la Selección Nacional durante la etapa de clasificación al Mundial 2026, se estarán regalando kits deportivos a escuelas o academias deportivas.

Además, los aficionados podrán opinar en las redes sociales del Grupo Financiero a qué instituciones desean que se entreguen.

A esta comapaña de motivación, se incluye la historia de "El Optimista", en la que Gustavo Velásquez, comentarista deportivo; Óscar Pelén, utilero de la Selección de Guatemala; y Elder Martínez, aficionado del fútbol, contagian su pasión por portar el azul y blanco.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Por último, Bantrab ha activado una dinámica en redes sociales, en la que los aficionados pueden dejar un mensaje de apoyo a la Selección. Los comentarios mil, 3 mil, 6 mil, 8 mil y 10 mil, tendrán la oportunidad de conocer al equipo de fútbol de Guatemala.

También recibirán un kit que incluye: una entrada doble al partido de local, una camisola marca compartida, una gorra y una pelota promocional.

Para más información para apoyar la Selección Nacional con Bantrab, visitar www.soloconlanuestra.bantrab.com.