Vehículo atraviesa baranda metálica tras accidente de tránsito

Tras el percance el conductor fue trasladado a un hospital.
Un picop se empotró contra una baranda metálica la noche del domingo en el kilómetro 8.4 de la ruta al Atlántico, zona 18, en el viaducto de ingreso al centro comercial Centra Norte, informó la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala (PMT)
El vehículo quedó con la parte frontal dañada y la baranda atravesó el lado del conductor.
El piloto fue trasladado a un hospital, mientras que sus acompañantes permanecieron en el lugar a la espera de una grúa para retirar el automotor, detalló Henry Loaiza de la PMT.
Hasta el momento se desconocen las causas de este accidente.