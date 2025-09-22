Lluvias provocan inundaciones y bloqueo vehicular en la ruta al Pacífico

-

Conred y usuarios reportan calles inundadas en ruta al Pacífico la noche de este domingo.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó la noche del domingo 21 de septiembre sobre inundaciones en el kilómetro 39 de la ruta CA-09 Sur especificamente en el tramo que comunica Palín con Escuintla debido a las intensas lluvias que se han registrado.

#Escuintla Se registra inundación en la CA-09 Sur, kilómetro 39+390, Palín-Escuintla.



Fotografías: Sistema CONRED. pic.twitter.com/esP3XjDW1Y — CONRED (@ConredGuatemala) September 22, 2025

Además, medios locales reportaron que varias calles de Palín resultaron inundadas, mientras que usuarios en redes sociales alertaron sobre el colapso total de la ruta al Pacífico.

#UrgenteTGW | Varias calles se encuentran inundadas en Palín, Escuintla, reportan medios locales.



: Noticiero Palín pic.twitter.com/VQVnBEcBRn — Radio TGWTV (@RadioTGWTV) September 22, 2025

Imágenes compartidas por usurarios de redes socailes muestran correntadas de agua en la vía y descargas eléctricas durante la tormenta.

Asimismo, se registraron deslizamientos y vehículos atrapados en distintos puntos del sector, reportaron algunos usuarios.