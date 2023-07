Barbie de luto: muere el primer actor que dio voz al personaje de Ken

-

La voz original de Ken ha muerto a los 96 años, causando conmoción en la audiencia de Barbie tras su reciente estreno en cines.

Bill Cunningham, el actor que dio voz al primer Ken en 1961, ha fallecido a la edad de 96 años.

Así lo confirmó la agencia de talentos CESD, fundada por él mismo, dando a conocer que su partida ocurrió a mediados de julio en su casa en Hollywood, sin brindar más detalles.

El actor es recordado por ser la voz original del novio de Barbie, para Mattel Toys. Sin embargo, tras su éxito en el mundo del doblaje se convirtió en un cazatalentos.

Su carrera la inició en programas como The Voices of Walter Schumman y The Tennessee Ernie Ford Show. Se retiró en 1989, y en 2014 publicó sus memorias tituladas: "I Wonder what became of me".

La noticia ha causado conmoción en la audiencia de Barbie, ya que la nueva película se estrenó recientemente en cines a nivel mundial.