Barcelona visitará al Newcastle para debutar en la Champions League

Sin su estrella Lamine Yamal, el Barcelona se estrenará este jueves en Champions League ante el Newcastle en un partido que se prevé una batalla en el centro del campo y en un estadio mítico como St James' Park.

El equipo de la Premier League presume de solidez con los brasileños Bruno Guimaraes y Joelinton y el italiano Sandro Tonali, que librarán una batalla para plantar cara a la medular azulgrana, que debería estar formada por Pedri, Frenkie de Jong y Fermín López, los tres en gran forma en este inicio de temporada.

Para este quinto enfrentamiento entre ambos equipos en competiciones europeas, el Barsa no podrá contar con Yamal, lesionado en el pubis, mientras que De Jong no está descartado, aunque también arrastra molestias.

Veintidós años después de su último duelo, ganado por el cuadro catalán (2-0) en Saint James' Park, los hombres de Hansi Flick se enfrentarán a un rival que es propiedad del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita desde 2021 y que tiene grandes ambiciones.

Pese a aquella victoria, el duelo entre ambos equipos más recordado es el que se jugó el 17 de septiembre de 1997, que acabó con el triunfo local por 3-2, en una demostración del delantero colombiano Faustino Asprilla, quien ahora estará presente para ver el duelo desde las gradas.