Si no sufre, no sirve: Liverpool vuelve a ganar con gol tardío, ahora ante el Atleti

Atlético de Madrid sucumbió este miércoles sobre la bocina ante el Liverpool 3-2 en Anfield, tras remontar dos tantos en contra, en el estreno de ambos equipos en Champions League.
El último fichaje de los reds, el sueco Alexander Isak, fue titular en el partido por primera vez tras haber llegado al equipo en los últimos días, aunque no pudo decir presente en el marcador.
Los goles tempraneros de Andrew Robertson (4) y Mohamed Salah (6) hacían temer una dolorosa derrota, pero los de Diego Simeone supieron reponerse con un doblete de Marcos Llorente (45+3 y 81), el mejor jugador para los colchoneros.
Sin embargo, en el tiempo de descuento, cuando todo parecía terminar con los puntos repartidos, el defensor Virgil van Dijk (90+2), cabeceó a portería el tanto del triunfo de los reds, tras zafarse de su defensor a la salida de un córner.
El entrenador colchonero, Diego Simeone, acabó expulsado tras el 3-2 por encararse con la grada, teniendo que ser frenado por miembros de su cuerpo técnico y de seguridad del estadio.
"No podemos salir como hemos salido, con dos goles en cinco minutos; demostramos que si estamos juntos, con ideas claras, podemos pelear contra cualquier equipo", aseguró Llorente.