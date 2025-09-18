Rashford marca doblete en la victoria del Barcelona ante el Newcastle

-

Un doblete del delantero inglés Marcus Rashford dio este jueves el triunfo al Barcelona en el estreno de la Liga de Campeones al ganar por 2-1 al Newcastle en St James' Park.

Los pupilos de Hansi Flick sufrieron ante un Newcastle valiente e incisivo, que arrancó con presión alta y con el sueco Anthony Elanga intentando romper en velocidad por la derecha.

La ocasión más clara llegó de la mano de Harvey Barnes (minuto 24), que remató el pase de la muerte, precisamente de Elanga, pero un superlativo Joan Garcia evitó el tanto con un pie milagroso.

En cambio, el Barsa logró controlar la posesión a tramos, aunque sin generar peligro. Un remate de Marcus Rashford (9) y una falta alta ejecutada por Raphinha (40) fueron las dos acciones más destacables.

Tras la reanudación, el Newcastle salió con todo. El brasileño Joelinton (48) estuvo a punto de marcar tras cabecear un saque de esquina, pero el esférico se marchó fuera.

Visca el Barça! ❤️ pic.twitter.com/U3dlDFyZbq — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 18, 2025

Poco después, Rashford se encontró con un balón dentro del área, pero su disparo golpeó en la cara de Fabian Schär.

Mientras el Barsa salía airoso de las persistentes tentativas de las urracas, Jules Koundé centró desde la derecha al delantero inglés (58), que remató solo con la cabeza para batir a Nick Pope.

Para revertir el resultado, el DT local Eddie Howe cambió de una tacada hasta cuatro jugadores, pero un inspirado Rashford volvió a acallar la grada, ilusionada por el juego exhibido por su equipo en la primera parte.

En una jugada en la que aguantó el balón fuera del área, el británico (67) se abrió un hueco para cargar la pierna y mandar un zarpazo que tocó la parte baja del larguero antes de acabar dentro de la portería.

El segundo tanto supuso un jarro de agua fría para las urracas, cuyos ánimos ya habían decaído tras el primero. Sin embargo, el Newcastle nunca perdió la fe y marcó antes de finalizar el choque. Anthony Gordon (90) empujó un balón que superó a Joan García haciendo rugir a la afición inglesa, pero era demasiado tarde.