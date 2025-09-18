¡Haaland es imparable! El City debuta en Champions con una victoria frente al Napoli

-

Manchester City cosechó una trabajada victoria 2-0, en la primera fecha de Champions, en el duelo de tradicionales equipos celestes frente al Napoli, que se quedó pronto con diez jugadores y que terminó claudicando ante el poderío de Erling Haaland.

Erling Haaland scores his 50th Champions League goal #UCL pic.twitter.com/4yehZLZbLY — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 18, 2025

El delantero noruego había provocado en el minuto 21 de partido la expulsión del central italiano Giovanni Di Lorenzo, que cortó su avance con una falta cuando era el último defensor.

El árbitró estimó en un primer momento que el defensor había tocado balón, para la revisión del VAR le hizo cambiar su juicio.

Pero la superioridad numérica de los 'Citizens' no encontró reflejo en el marcador hasta el 56, cuando el propio Haaland cabeceó bombeado un balón que le había servido Phil Foden.

MCI 1-0 NAP (58’) - Haaland alcanza los 50 goles en la Champions League, habiendo jugado tan solo 49 partidos en la competición.



Messi necesitó 66 partidos

Lewandowski necesitó 77

Mbappé, 79

Cristiano, 91



— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 18, 2025

Registro de récord

Con su gol, el "Androide" de 25 años se convirtió en el jugador que alcanzó más rápido los 50 goles en Champions, en 49 partidos. Fue además el tanto 12 de Haaland esta temporada en siete partidos entre su club y su selección.

Una vez abierta la lata, todo fue más fácil para los locales, que sentenciaron tras una rápida internada en el área de Jeremy Doku el belga culminó rematando raso y ajustado con la zurda para batir al gigante serbio Milinković-Savić (65).

Andá a agarrarlo ⚡️ pic.twitter.com/kUG2w0YS3q — Manchester City (@ManCityES) September 18, 2025

Con estos tres puntos ante el líder y vigente campeón de la Serie A, el cuadro de Pep Guardiola deja atrás su titubeante inicio de temporada en la Premier (es octavo con dos victorias y dos derrotas).

El público del Etihad pudo tributar una ovación a su antigua estrella belga Kevin De Bruyne, quien fue el sacrificado en el reajuste táctico posterior a la expulsión. El timonel de los napolitanos, Antonio Conte, parcheó la zaga dando entrada al uruguayo Mathías Olivera.