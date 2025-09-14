Barcelona mostró su mejor versión al golear al Valencia en La Liga

El Barcelona aplastó al Valencia 6-0, este domingo en el estadio Johan Cruyff con tres jugadores marcando por partida doble, en duelo de la cuarta jornada de La Liga, y se colocó segundo en la tabla detrás del Real Madrid.
Sin su estrella Lamine Yamal por lesión, el equipo catalán superó a su rival de manera cómoda gracias a los dobletes de Fermín López (29 y 56), Raphinha (53 y 66) y Robert Lewandowski (76 y 86).
Con este triunfo, el primero como local y en el Johan Cruyff debido a las obras que se están realizando en el Camp Nou, el Barsa suma diez puntos, dos menos que el líder Real Madrid, que venció el sábado a la Real Sociedad (2-1) en Anoeta.
Antes del descanso, el club azulgrana comunicó que asistieron 5,800 aficionados al pequeño estadio para presenciar el choque.
Ante la ausencia de Yamal, el joven prodigio de la cantera, Hansi Flick apostó por el sueco Roony Bardghji en su lugar, que además supuso su debut, tras haber llegado el último mercado de fichajes.
Pero también sacó en el once titular al inglés Marcus Rashford en el lugar del brasileño Raphinha, quien según los medios españoles fue castigado por llegar tarde a la concentración, aunque igualmente terminó ingresando y marcando.