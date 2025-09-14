Léster Martínez: "Ahora saben quién soy". Su emotivo mensaje tras el combate

-

Contento y con una apariencia física sin mucho desgaste se le vio al boxeador guatemalteco Léster Martínez, durante el video que publicó este domingo en sus redes sociales, un día después de la épica pelea en Las Vegas contra el franco canadiense Christian Mbilli.

LEE TAMBIÉN: Ricardo Arjona muestra su orgullo por Léster Martínez

"Estoy bien, un poco pijiado, cumbiado, espero que Mbilli también, porque que lata que solo yo", expresó Léster entre risas y añadió que a diferencia de otras ocasiones esta vez le fue mejor, con escaso dolor. "He amanecido peor, adolorido, casi sin hablar y mover la boca".

Martínez sostuvo el combate número 20 de su carrera profesional, con 19 triunfos y 1 empate por decisión dividida, justamente contra Mbilli. "Estamos bien, contentos con salud. Ya vieron lo que se vivió anoche. Fue lo que mucha gente no se esperaba de mí, de Guatemala. Se vivió un gran momento, muchas emociones, levantamos al público, apoyaron gritaron. Un montón de cosas".

El pugilista petenero disputó su pelea número 20 y la saldó con un empate frente a Christian Mbilli. (Foto: AFP)

El pugilista petenero lamentó el no haber conquistado el título en juego (interino Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo), pero remarcó que tampoco perdió: "Queríamos ganar el título obviamente, pero ganamos muchas cosas más y lo más importante es que ambos nos bajamos con bien del ring".

"Me bajé todo cumbiado, espero que él también; estoy muy feliz porque había muchas expectativas porque un guatemalteco iba a pelear con un campeón mundial. Muchas expectativas negativas y todo eso lo volteamos. Ahora saben quién soy, de dónde vengo y para donde voy", declaró.

Léster mostró compromiso para seguir creciendo en su carrera: "Vamos a seguir trabajando porque cada día se aprende cosas nuevas. No hay que estancarnos y conformarnos".

Tras esa titánica pelea contra Mbilli, el "Jaguar Petenero" se tomará un descanso y hasta aceptó invitaciones para comer, ya que de cara al combate tuvo una dieta y cuidado especial.

"No saben cómo me estuve preparando para esta pelea. Vamos a comer. Si me invitan no me enojo", dijo antes de agradecer el apoyo de todas las regiones del mundo y subraya que va por más.

"Empieza Léster Martínez a sonar en el ámbito mundial y vamos a ser campeones mundiales. Vamos a hacer algo para bien de nosotros y de los demás. Con fe. Arriba Guate, lo vamos a lograr".