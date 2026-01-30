Barsa busca defender su liderato de La Liga en su visita al Elche

-

Barcelona sale a defender su ventaja de un punto el liderato de La Liga, visitando a un Elche que llega necesitado para salir de la mala racha de resultados con la que inicio el nuevo año, como parte de la actividad de la fecha 22 del campeonato español.

Después de haber cortado su larga racha de triunfos hace un par de semanas contra la Real Sociedad, el cuadro azulgrana volvió al camino del triunfo contra el colista Real Oviedo el fin de semana anterior y espera mantenerse por esa línea, sobre todo por la presión que ofrece el Real Madrid.

❝Eder está haciendo un trabajo fantástico. El Elche juega muy bien, es un equipo valiente. Tienen un juego muy atractivo y generan muchas oportunidades.❞



️ Hansi Flick pic.twitter.com/RsDFhG0keG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 30, 2026

Solamente un punto separa a los catalanes de los madridistas en el pulso por el liderato, por lo que cualquier tropiezo abriría la puerta a los de Álvaro Arbeloa de asaltar la cima de la clasificación.

Para el duelo en casa del Elche, Hansi Flick tiene como principal tarea la solidez defensiva, uno de los grandes problemas esta campaña. Solamente en ocho jornadas ligueras han logrado mantener su portería en cero y eso no tiene nada contento al técnico alemán.

El Elche, que suma cinco duelos sin ganar, ya le marcó en la primera vuelta, pero el resultado terminó a favor del Barsa (3-1), algo que verían con buenos ojos los culés, pues les permitiría sumar los tres puntos y afianzarse en la punta.