Definido: Djokovic y Alcaraz se jugarán el título del Australian Open

-

Novak Djokovic aspirará el domingo a un histórico título 25 de Grand Slam después de clasificarse este viernes a la final del Australian Open al vencer en cinco sets al italiano Jannik Sinner, defensor del título y número dos mundial, por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4.

OTRAS NOTICIAS: Real Madrid repite ante Benfica y PSG tendrá un clásico en los playoffs de Champions

El serbio, de 38 años, no jugaba una final del Grand Slam desde que perdió la de Wimbledon en 2024 ante el español Carlos Alcaraz.

El español, número uno del mundo, será precisamente su rival por el título en Melbourne tras haber superado en un épico duelo también este viernes e igualmente en cinco sets al alemán Alexander Zverev (3°), en su caso por 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7) y 7-5.

¡LA FINAL MASCULINA DEL AUSTRALIAN OPEN!



Carlos Alcaraz

Novak Djokovic



¿Quién será el CAMPEÓN? pic.twitter.com/HUVBhgwhnS — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 30, 2026

Djokovic tiene ahora una cita con la historia: es el hombre que más Grandes tiene en su palmarés (24), los mismos que logró la australiana Margaret Court durante su carrera.

La propia Court, que tiene ahora 83 años, estaba presente en el Rod Laver Arena este viernes para seguir esta apasionante semifinal.

En caso de levantar el trofeo el domingo, que sería su undécimo en el Abierto australiano, Djokovic lograría el ansiado Grand Slam 25, un objetivo que persigue desde que ganó el Abierto de Estados Unidos en 2023.