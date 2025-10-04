¡El líder Barsa, a prueba en Sevilla! ¿Podrá sin Yamal y tras caer ante el PSG?

-

El Barcelona se aupó la pasada jornada al liderato de la Liga y este domingo (8:15 a. m.) lo defiende en el Sánchez-Pizjuán, un estadio en el que no estará Lamine Yamal, al recaer de una lesión, pero en el que se reencontrará con el chileno Alexis Sánchez, quien fuera delantero de los azulgranas en el pasado.

El equipo que entrena el alemán Hansi Flick, además, llega a Sevilla tras sufrir su primera derrota de la temporada, en la Liga de Campeones frente al PSG (1-2), lo que le hará a estar alerta en un campo que ha dejado de ser el 'fortín' sevillista de antaño y donde aun los locales no ha ganado en este curso.

En medio de la repercusión de la lesión de la joven estrella culé, que incluso había sido convocado por el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, se cuela Alexis Sánchez, que el próximo diciembre cumplirá 37 años y es una de las apuestas del nuevo Sevilla que entrena el argentino Matías Almeyda.

En el partido de Champions ante el PSG, no solo Lamine Yamal, sino muchos jugadores azulgranas acabaron desfondados por el ritmo endiablado que impuso el cuadro galo, por lo que se espera que el técnico, Hansi Flick, siga con su política de rotaciones para visitar al conjunto andaluz.

El "10" del Barça regresa a una enfermería que siguen ocupando los porteros Ter Stegen y Joan García, los centrocampistas Gavi y Fermín y el delantero Raphinha. El preparador germano, por tanto, no tiene mucho donde elegir.

Invicto en LaLiga, el Barça confía sumar un nuevo triunfo que le reafirme en liderato, ante un rival que últimamente le resulta propicio, pues hace una década que no le derrota en el torneo de la regularidad, donde los azulgranas suman cinco victorias consecutivas.