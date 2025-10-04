¿Sorpresa? George Russell se queda con la pole en el GP de Singapur

-

En la esperada lucha entre los McLaren y el neerlandés Max Verstappen se entrometió George Russell, el piloto británico de Mercedes que este sábado firmó el mejor crono en la sesión de clasificación del GP de Singapur y saldrá el domingo desde la pole position.

En el exigente trazado de Marina Bay, no solo por ser un circuito urbano (con una pista muy estrecha), sino también por el calor y la humedad en esta ciudad-Estado, Russell firmó un crono de 1:29.158 para regalarse su primera pole position en el Gran Premio de Singapur, prueba 18 del campeonato.

El británico superó por menos de 200 centésimas a Verstappen (1:29.340), que completó la primera línea de la parrilla.

Por detrás, saldrán el líder del campeonato, el australiano de McLaren Oscar Piastri (1:29.524), y el otro piloto de Mercedes, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli (1:29.537).

El británico Lando Norris, que pelea con su compañero en McLaren por el título mundial, saldrá desde la tercera línea, en quinta posición (1:29.688), acompañado por su compatriota Lewis Hamilton, con Ferrari (1:29.688).

En la lucha por el campeonato, Piastri suma 324 puntos, 25 más que Norris (299) y Verstappen, tras sus triunfos en las dos últimas carreras, Monza y Bakú, tiene 255, por lo que de superar de nuevo a los McLaren en Singapur se meterá de lleno en la pelea, cuando quedarán cinco carreras para el final del campeonato.