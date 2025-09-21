¡El Barsa no frena! Victoria 3-0 ante Getafe y sigue la caza del Madrid

El FC Barcelona se mostró infalible este domingo en su empeño de disputar al Real Madrid el título de La Liga al vencer al Getafe por 3-0 en el Johan Cruff, en la quinta jornada.
Ferran Torres (15, 34) sobresalió con un doblete (ya van cuatro goles en este inicio liguero) en la primera mitad, en la que rozó el hat-trick si no llega a ser por el travesaño.
Dani Olmo (62), que no estaba gozando de muchos minutos esta campaña, no quiso desperdiciar su oportunidad y marcó el tercer tanto.
Con este triunfo, el Barsa suma 13 puntos y se coloca a dos del Real Madrid antes de la sexta jornada, que se disputará entre el martes y el jueves de la próxima semana.
El cuadro culé visitará el jueves al Oviedo, mientras que el conjunto blanco jugará en Valencia ante el Levante.