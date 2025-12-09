Barsa y Real ya conocen a sus rivales en dieciseisavos de Copa del Rey

El Guadalajara y el Talavera, ambos de tercera categoría, serán los primeros rivales en la Copa del Rey del Barcelona y Real Madrid, tras el sorteo celebrado este martes en la sede de la Real Federación Española de Futbol.
Los dos grandes del futbol español, junto a Atlético de Madrid y Athletic Bilbao, habían quedado exentos de este torneo hasta estos dieciseisavos de final por ser los cuatro clubes que disputarán la Supercopa de España, que tendrá lugar entre el 7 y el 11 de enero en Arabia Saudita.
Atlético y Athletic también tendrán rivales de categoría inferior: Atlético Baleares, único superviviente de la cuarta categoría, y Ourense, de tercera.
Las eliminatorias se jugarán entre el 16 y 18 de diciembre, menos la del Granada-Rayo Vallecano, ya que los madrileños tienen esa semana Conference League.
El sorteo deparó un único enfrentamiento entre equipos de la máxima división del futbol español, entre Alavés y Sevilla. Todas las llaves serán a partido único y en el campo del equipo de inferior categoría.
Partidos destacados de los dieciseisavos de Copa del Rey:
- Ourense - Athletic Bilbao
- Baleares - Atlético de Madrid
- Talavera - Real Madrid
- Guadalajara - Barcelona
- Real Murcia - Betis
- Racing Club - Villarreal
- Real Sporting - Valencia
- Alavés - Sevilla
*Horarios por confirmar