Barsa y Real ya conocen a sus rivales en dieciseisavos de Copa del Rey

El Guadalajara y el Talavera, ambos de tercera categoría, serán los primeros rivales en la Copa del Rey del Barcelona y Real Madrid, tras el sorteo celebrado este martes en la sede de la Real Federación Española de Futbol.

Los dos grandes del futbol español, junto a Atlético de Madrid y Athletic Bilbao, habían quedado exentos de este torneo hasta estos dieciseisavos de final por ser los cuatro clubes que disputarán la Supercopa de España, que tendrá lugar entre el 7 y el 11 de enero en Arabia Saudita.

Atlético y Athletic también tendrán rivales de categoría inferior: Atlético Baleares, único superviviente de la cuarta categoría, y Ourense, de tercera.

OFICIAL | .



Los encuentros, ya con los equipos de la Supercopa, se disputarán entre el 16 y el 18 de diciembre.#CopaDelReyMAPFRE | #LaCopaMola pic.twitter.com/az4PZbQacU — RFEF (@rfef) December 9, 2025

Las eliminatorias se jugarán entre el 16 y 18 de diciembre, menos la del Granada-Rayo Vallecano, ya que los madrileños tienen esa semana Conference League.

El sorteo deparó un único enfrentamiento entre equipos de la máxima división del futbol español, entre Alavés y Sevilla. Todas las llaves serán a partido único y en el campo del equipo de inferior categoría.

Partidos destacados de los dieciseisavos de Copa del Rey:

Ourense - Athletic Bilbao

Baleares - Atlético de Madrid

Talavera - Real Madrid

Guadalajara - Barcelona

Real Murcia - Betis

Racing Club - Villarreal

Real Sporting - Valencia

Alavés - Sevilla

*Horarios por confirmar