Barsa y Real ya conocen a sus rivales en dieciseisavos de Copa del Rey

  • Con información de AFP
09 de diciembre de 2025, 13:12
La Liga
Los culés, actuales campeones del torneo, defenderán la carona esta temporada y el Madrid buscará quitársela desde la primera ronda. (Foto: AFP)

El Guadalajara y el Talavera, ambos de tercera categoría, serán los primeros rivales en la Copa del Rey del Barcelona y Real Madrid, tras el sorteo celebrado este martes en la sede de la Real Federación Española de Futbol.

Los dos grandes del futbol español, junto a Atlético de Madrid y Athletic Bilbao, habían quedado exentos de este torneo hasta estos dieciseisavos de final por ser los cuatro clubes que disputarán la Supercopa de España, que tendrá lugar entre el 7 y el 11 de enero en Arabia Saudita.

Atlético y Athletic también tendrán rivales de categoría inferior: Atlético Baleares, único superviviente de la cuarta categoría, y Ourense, de tercera.

 

 

Las eliminatorias se jugarán entre el 16 y 18 de diciembre, menos la del Granada-Rayo Vallecano, ya que los madrileños tienen esa semana Conference League.

El sorteo deparó un único enfrentamiento entre equipos de la máxima división del futbol español, entre Alavés y Sevilla. Todas las llaves serán a partido único y en el campo del equipo de inferior categoría.

Partidos destacados de los dieciseisavos de Copa del Rey:

  • Ourense - Athletic Bilbao
  • Baleares - Atlético de Madrid
  • Talavera - Real Madrid
  • Guadalajara - Barcelona
  • Real Murcia - Betis
  • Racing Club - Villarreal
  • Real Sporting - Valencia
  • Alavés - Sevilla

*Horarios por confirmar

