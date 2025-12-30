Duelo de altura: Arsenal y Aston Villa se ven las caras para despedir el año

-

Arsenal, líder en solitario de la Premier League, recibe este martes al Aston Villa, equipo que de una forma impresionante cuenta con once victorias consecutivas, una de ellas contra los gunners a principios de mes, dato que hace vaticinar un gran combate en esta jornada 19.

OTRAS NOTICIAS: Real Madrid empieza a preparar el 2026 y regresa a los entrenos

Luego de haber sorprendido al líder en Birmingham (2-1), los villanos visitan el norte de Londres, un estadio en el que su actual entrenador Unai Emery es un viejo conocido por haber entrenado a los gunners una temporada y media (entre 2018 y 2019).

Not long to wait until your next Premier League fix pic.twitter.com/68pNeshDXL — Premier League (@premierleague) December 29, 2025

En el campeonato inglés, el Arsenal solo ha concedido dos derrotas: contra el vigente campeón Liverpool, a finales de agosto, y contra su rival de turno, el pasado 6 de diciembre, durante la jornada 15.

Pese a lo ocurrido en Villa Park, los de Mikel Arteta saltarán al césped todavía como favoritos, primero por su rol de líderes y por llevar casi ocho meses sin perder en su cancha en Premier.

Pero si los villanos se imponen también en este segundo asalto, ambos equipos quedarán empatados a 42 unidades, abriendo las puertas de liderato en solitario al Manchester City (40) y poniendo sobre la mesa su seria candidatura al título.

Atento a lo que ocurra en el Emirates estará el cuadro celeste dirigido por Pep Guardiola, que visitará el jueves al Sunderland, buscando abrir el año con una victoria.