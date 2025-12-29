Primer tráiler de "Malcolm el de en medio: Life’s Still Unfair"

El caos familiar se mantiene fiel a la serie original.
El actor Frankie Muniz retoma su icónico papel de Malcolm para reunirse una vez más con su familia en una nueva miniserie titulada Malcolm el de en medio: Life's Still Unfair.
"Mi vida es fantástica ahora. Todo lo que tuve que hacer es alejarme de mi familia", se escucha decir al protagonista al inicio del adelanto.
El video muestra el regreso de Malcolm a la casa de sus padres tras varios años lejos, pero no llega solo, ya que su hija Leah lo acompaña.
La serie contará con cuatro episodios y la trama se centrará en el 40 aniversario de Hal y Lois, los padres de Malcolm.
La reunión familiar se volverá un caos tras una serie de situaciones inesperadas, manteniéndose fiel a la esencia del programa original.
El reparto principal regresa con Bryan Cranston como Hal, Jane Kaczmarek como Lois, Christopher Masterson como Francis, Justin Berfield como Reese, Emy Coligado como Piama y Keeley Karsten interpreta a Leah, la nueva integrante de la familia. El programa se estrenará el 10 de abril de 2026 en Hulu y Disney+.