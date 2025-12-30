Precios de los combustibles registran disminución esta semana

-

Los precios bajaron en comparación al último reporte del 22 de diciembre.

Los precios de los combustibles registraron una leve baja en los precios informó la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Según el informe de los precios de los combustibles para el área metropolitana elaborada por la DGH los precios promedio para la modalidad de autoservicio señalan que la gasolina superior tiene un precio de Q27.30, la semana pasada el precio era de Q27.51, lo que representa una rebaja de Q0.21.

El reporte también precisa que la gasolina regular tiene un precio de Q26.30 y la semana pasada se registró en Q26.51, por lo cual también tiene un registro a la baja de Q0.21.

En el caso del diésel el precio es de Q24.92, el último reporte fue de Q25.41 lo que representa una disminución de Q0.49.

La baja también se refleja en la modalidad de servicio completo ya que el precio promedio de la gasolina superior se fijó en Q28.34 y la semana anterior fue de Q28.56, lo que representa una rebaja de Q0.22.

La gasolina regular registró un precio de Q27.34 y la semana pasada era de Q27.55, por lo que también hubo una rebaja de Q0.21.

Y el diésel tiene un precio de Q25.96 y la semana pasada se fijó en Q26.45 por lo que hubo una disminución de Q0.49.

Los datos de la DGH señalan que desde el 17 de noviembre los precios de los combustibles han venido a la baja.