Beyoncé entra a la lista de multimillonarios de Forbes

La estrella forma parte del ranking de Forbes de multimillonarios.
La cantante estadounidense de 44 años ha batido un nuevo récord al posicionarse como una de las artistas con más dinero del 2025.
Beyoncé acaba de unirse a la lista de Forbes de los 22 cantantes multimillonarios, de la cual casi la mitad se han integrado en los últimos tres años.
La intérprete de All night ocupa el quinto lugar, posicionándose junto a su esposo, Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen y Rihanna.
Según Celebrity Net Worth, el patrimonio neto de Beyoncé, combinado con el de su pareja, asciende a Q25.6 mil millones.
El logro de Beyoncé se debe al éxito de su última gira y álbum de estudio titulados Cowboy Carter, con los que ha obtenido más de Q3.2 mil millones, además del riesgo que tomó al asumir el control total de su música desde 2010 al fundar Parkwood Entertainment.
La compañía gestiona su carrera y se encarga de producir su música, realizar documentales y organizar sus conciertos con el objetivo de disminuir gastos y aumentar las ganancias.