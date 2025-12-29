Versión Impresa
Beyoncé entra a la lista de multimillonarios de Forbes

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
29 de diciembre de 2025, 15:19
Beyoncé se posiciona como una de las artistas más ricas del 2025.&nbsp;(Foto: Instagram/Beyoncé)

La estrella forma parte del ranking de Forbes de multimillonarios.

La cantante estadounidense de 44 años ha batido un nuevo récord al posicionarse como una de las artistas con más dinero del 2025.

Beyoncé ocupa el quinto lugar entre cantantes multimillonarios. (Foto: Instagram/Beyoncé)
Beyoncé acaba de unirse a la lista de Forbes de los 22 cantantes multimillonarios, de la cual casi la mitad se han integrado en los últimos tres años.

La intérprete de All night ocupa el quinto lugar, posicionándose junto a su esposo, Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen y Rihanna.

"Cowboy Carter" ha sido clave en su crecimiento económico. (Foto: Instagram/Beyoncé)
Según Celebrity Net Worth, el patrimonio neto de Beyoncé, combinado con el de su pareja, asciende a Q25.6 mil millones.

El logro de Beyoncé se debe al éxito de su última gira y álbum de estudio titulados Cowboy Carter, con los que ha obtenido más de Q3.2 mil millones, además del riesgo que tomó al asumir el control total de su música desde 2010 al fundar Parkwood Entertainment.

Su patrimonio combinado con Jay-Z alcanza cifras multimillonarias. (Foto: Instagram/Beyoncé)
La compañía gestiona su carrera y se encarga de producir su música, realizar documentales y organizar sus conciertos con el objetivo de disminuir gastos y aumentar las ganancias.

