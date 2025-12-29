Patrick Dempsey vuelve a la TV con "Memory of a killer"

Patrick Dempsey, conocido por su papel de Derek Shepherd en Grey's Anatomy, vuelve a la televisión.
Fox liberó un nuevo tráiler de la Memory of a killer (Memoria de un asesino, en español), la serie en la que el actor da vida a un sicario que empieza a padecer síntomas de alzhéimer.
La ficción, en la que también actúa Michael Imperioli, se estrenará el próximo 25 de enero en EE. UU., y llegaría a Latinoamérica por la señal de Disney+.
Entre 2005 y 2022, Dempsey fue parte del exitoso drama médico Grey's Anatomy. Asimismo, ha actuado en comedias románticas como Quiero robarme a la novia y Encantada: la historia de Giselle.
Además de actor, el estadounidense ha incursionado como piloto de carreras y es imagen de marcas de lujo como TAG Heur y Porsche.