Patrick Dempsey vuelve a la TV con "Memory of a killer"

La serie es una adaptación de la cinta belga "De zaak Alzheimer". (Foto: Archivo)

Fox liberó un nuevo tráiler de la Memory of a killer (Memoria de un asesino, en español), la serie en la que el actor da vida a un sicario que empieza a padecer síntomas de alzhéimer.

La ficción, en la que también actúa Michael Imperioli, se estrenará el próximo 25 de enero en EE. UU., y llegaría a Latinoamérica por la señal de Disney+.

Some things are better kept secret.



The two-night premiere of #MemoryOfAKillerFOX begins January 25 on #FOX, next day on Hulu.

Entre 2005 y 2022, Dempsey fue parte del exitoso drama médico Grey's Anatomy. Asimismo, ha actuado en comedias románticas como Quiero robarme a la novia y Encantada: la historia de Giselle.

Además de actor, el estadounidense ha incursionado como piloto de carreras y es imagen de marcas de lujo como TAG Heur y Porsche.

El actor fue nominado al Emmy por su papel en "Grey's Anatomy". (Foto: Archivo)