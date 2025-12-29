Balneario Ixhual: El oasis de aguas tibias con historia en San Pedro

-

El histórico Balneario Ixhual, también conocido como Tanque Ixgual, se erige como un tesoro cultural y destino de turismo en San Pedro Sacatepéquez.

Desde 1847, este sitio es famoso por sus aguas tibias naturales, a las que la tradición local atribuye propiedades medicinales. Pese a haber sobrevivido casi dos siglos y numerosos desastres naturales, el Balneario Ixhual mantiene su encanto ancestral, atrayendo visitantes que buscan las cristalinas aguas en el corazón del Caserío Ixhual.





Se puede ingresar por el sector de agua Fría. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

En el caserío Ixhual, municipio de San Pedro Sacatepéquez, se encuentra uno de los espacios naturales más emblemáticos del territorio: el balneario Ixhual, también conocido como Tanque Ixgual. Este sitio ha sido parte de la vida comunitaria desde 1847 y continúa siendo un destino turístico y cultural para vecinos y visitantes.

Para llegar al lugar, los visitantes pueden tomar los accesos de Agua Fría o del sector Los Molinos, caminos que conducen hacia las faldas del cerro donde nacen las aguas tibias que han dado fama al balneario.

Su origen se remonta a los primeros pobladores del caserío, quienes canalizaron el agua que brotaba entre las rocas para formar un tanque rústico. Con el paso del tiempo, ese pequeño reservorio se transformó en un balneario histórico que ha visto pasar generaciones enteras.





Vista panorámica del tanque Ixhual, construido con piedras antiguas y agua de nacimiento. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

La temperatura tibia es parte esencial de su encanto. El agua baja desde el cerro conservando un calor natural que se mantiene durante todo el año. Para muchos habitantes, estas aguas poseen propiedades especiales.

"El agua cristalina es medicinal si uno se baña tempranito, a las cinco de la mañana", comenta don Nery Orozco, quien mantiene viva una tradición heredada de sus antepasados.

A lo largo de casi dos siglos, Ixhual ha enfrentado terremotos, deslaves, huracanes, tormentas, derrumbes e incluso erupciones volcánicas. Pese a todo, el balneario ha sobrevivido como un espacio que parece renovarse tras cada episodio natural, convirtiéndose en un verdadero testigo de la historia local.





El bosque que rodea el balneario, un entorno que ha sobrevivido tormentas y huracanes. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Hoy, el balneario Ixhual continúa siendo uno de los lugares turísticos más representativos de San Pedro Sacatepéquez. Para Clara Fuentes, heredera del sitio, su conservación es un compromiso familiar y comunitario.

"Este lugar es parte de nuestra historia", afirma, recordando el valor cultural y emocional que este espacio mantiene para la comunidad.

