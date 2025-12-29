Banrural felicita a Antigua GFC por el bicampeonato nacional

-

Banrural, patrocinador del fútbol nacional, felicitó a Antigua GFC por consagrarse bicampeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, tras imponerse en la serie final ante CSD Municipal con un marcador global de 2-1.

El partido de vuelta se disputó en el Estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol", donde Municipal ganó 1-0; sin embargo, el resultado del encuentro de ida permitió que Antigua GFC asegurara el título. Con este campeonato, el club suma seis títulos nacionales en su historia dentro del fútbol guatemalteco.

(Fotografía cortesía: Banrural)

La final del Torneo Apertura 2025 reunió a miles de aficionados en los estadios, reflejando el interés y la participación que genera el fútbol en el país. Banrural reconoció el trabajo de jugadores, cuerpos técnicos, directivos y de los clubes que formaron parte del torneo, así como el respaldo constante de la afición durante toda la temporada.

Como aliado del deporte nacional, Banrural reafirmó su compromiso con la promoción de valores como el trabajo en equipo, la sana competencia y la convivencia, elementos vinculados al desarrollo del fútbol y a la formación de nuevas generaciones.

(Fotografía cortesía: Banrural)

Banrural destaca que, "Toda gran historia tiene un comienzo: un primer paso, un primer recuerdo que nunca se olvida. Gracias a todos los que caminaron, corrieron y también lloraron con nosotros en esta etapa."