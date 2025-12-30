Real Madrid empieza a preparar el 2026 y regresa a los entrenos

-

Los merengues tendrán su entreno a puertas abiertas este martes, un día antes de la Noche Vieja.

TE PUEDE INTERESAR: Después de un mes, Ronald Araújo reaparece en los entrenos del Barcelona

Después de unas cortas vacaciones, el Real Madrid volvió este lunes a los entrenos en la ciudad deportiva de Valdebebas, para empezar a preparar el primer partido del año 2026 y todavía con algunos ausentes por lesión.

¡Preparando el primer partido de 2026! pic.twitter.com/Fhb0WxZq0t — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 29, 2025

El conjunto dirigido por Xabi Alonso tuvo su primera sesión tras el parón por la Navidad, para empezar a preparar lo que será el duelo en el Santiago Bernabéu frente al Real Betis, previo a tener que viajar a Arabia Saudita por la Supercopa de España.

Luego de unos ejercicios en el gimnasio, los jugadores saltaron al campo para realizar algunos ejercicios de activaciones en conjunto, circuitos de centros y remates a portería. Los únicos ausentes fueron Dani Carvajal, Éder Militao y Tren Alexander-Arnold, quienes se mantienen en plena recuperación de sus lesiones.

El cuadro blanco tendrá este martes su ya típica sesión a puertas abiertas en el estadio Alfredo Di Stéfano, en donde algunos aficionados podrán observar el entreno y, al finalizar, incluso solicitar algunos autógrafos y fotografías con sus ídolos.