Poza de la Pila, el destino de aguas cristalinas que no puedes dejar pasar en Ipala

-

El Balneario Poza de la Pila es uno de los destinos de turismo natural más visitados de Chiquimula, famoso por sus vertientes de aguas cristalinas que provienen del Río Songotongo. Este balneario ubicado en Ipala ofrece un ambiente relajado y es un sitio popular para nadar.

El Balneario Poza de la Pila es un destino turístico natural ubicado en el municipio de Ipala, Chiquimula. Es conocido por sus aguas cristalinas provenientes de vertientes naturales y por estar rodeado de abundante vegetación.

Este es uno de los atractivos turísticos de Chiquimula que más visitantes atrae tanto a nivel nacional como internacional, debido a su ubicación fácil de acceder.

El sitio es apto para niños, jóvenes y adultos. (Foto: Nehemías Gutiérrez /Colaborador)

La poza de la Pila se alimenta de las aguas del río Songotongo y se encuentra en la aldea Poza de la Pila, lugar donde los visitantes pueden disfrutar de un hermoso paisaje, además de ambiente relajado y rodeado de la naturaleza.

El lugar es muy concurrido durante los días de descanso de la Feria de Ipala (del 20 al 26 de enero), en vacaciones de fin de año y en Semana Santa.

Para mantener al lugar en buenas condiciones y preservar la limpieza de las vertientes naturales, los propietarios recomiendan a los visitantes no dejar basura tirada.

En el lugar ofrecen comida, elotes y otros antojitos. (Foto: Nehemías Gutiérrez /Colaborador)

Ten en cuenta

Costo de entrada es gratuito, aunque se reporta un cobro de aproximadamente Q10 por estacionamiento.

Se sitúa en Ipala, abarcando también parte del territorio de San Luis Jilotepeque, Jalapa. Se encuentra a unos 175-178 km de la Ciudad de Guatemala.

Es un sitio popular para nadar, tomar fotografías de la naturaleza y disfrutar de un ambiente familiar.

Los que no saben nadar no se pierden la experiencia y usan flotadores. (Foto: Nehemías Gutiérrez /Colaborador)

¿Cómo llegar?

La Poza de la Pila se encuentra a aproximadamente 148 km de la Ciudad de Guatemala, y el viaje dura alrededor de 4 horas, dependiendo del tráfico.

Toma la CA-9 y luego la CA-19 hasta llegar a la carretera RN-18.

Una ruta alternativa es tomar la Carretera Panamericana (CA-1 oriente), que conduce de la capital a Jutiapa, con un recorrido aproximado de 175 km hasta Ipala.

Una vez llegues cerca del cruce de Ipala, debes dirigirte hacia la ruta que lleva a San Luis Jilotepeque; la poza está aproximadamente a 3 kilómetros de ese cruce.

Puedes usar aplicaciones como Waze o Google Maps para obtener indicaciones precisas en tiempo real.

Es un sitio ideal para refrescarte y disfrutar en familia. (Foto: Nehemías Gutiérrez /Colaborador)

En transporte público